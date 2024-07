LIVE Italia-Croazia Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 All’esordio in questo torneo l’ha affrontato gli Stati Uniti d’America. Gli azzurri di Sandro Campagna hanno avuto la meglio per 12-8 grazie ad un’ottima partenza nel primo quarto (4-2) rafforzata da una convincente terza frazione (4-1) 11.48 Tra poco meno di ventiil Settebello tornerà in acqua per il secondo incontro dei Giochi Olimpici di2024. Gli azzurri saranno impegnati in una sfida mozzafiato contro lacampione del mondo. 11.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale di. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, secondo incontro del torneo didei Giochi della XXXIII Olimpiade.