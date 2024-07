Il video della frana su Cima Dodici con l’imponente scarica di pietre Chiuso il sentiero della Forcella Giralba

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 – Susi è verificata un’enorme caduta di sassi, che fortunatamente non ha causato vittime o feriti. Verso le ore 21 di lunedì, unadisi è abbattuta lungo il ghiaione nei pressi di, a 2.300 metri di quota. L’evento è stato osservato dal vicino rifugio Comici-Zsigmondy. L’orario serale in cui si è verificato l’evento ha evitato che fossero presenti escursionisti sul, che attualmente è stato. EspertiProvincia di Bolzano stanno compiendo un sopralluogo aereozona, per valutare la situazione. Sulle Dolomiti di Sesto negli ultimi anni si sono registrate diverse frane: il 3 agosto 2022 ci fu una caduta sassi di grosse dimensioni in zona Weisslahn in val Fiscalina, mentre l'8 agosto 2015 cinque escursionisti rimasero feriti in modo non serio da unadi sassi dopo un forte temporale.