House of the Dragon 2×07 cita un altro drago chiave che non abbiamo ancora visto

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 30 luglio 2024) La guerra civile dei Targaryen inof theè finalmente diventata più incentrata sui draghi che sui Targaryen stessi. Rhaenyra si è posta come priorità assoluta quella di trovare altri cavalieri per sfidare Aemond e Vhagar, e lo ha fatto proprio nel nuovo episodio di lunedì. ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER IMPORTANTI per l’ultimo episodio diof the! Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo La Regina ora ha altri tre draghi e cavalieri al suo fianco, che finalmente hanno aumentato le probabilità contro i Verdi, ma c’è stato uno scambio verso la fine dell’episodio che ha fatto capire a tutti che anche Aemond e Aegon avranno dei rinforzi. Aemond, Helaena e Aegon hanno un quarto fratello, Daeron, che è stato mandato via da Approdo del Re per crescere a Oldtown, la casa di Casa Hightower.