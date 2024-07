Catania rider consegnava droga al posto di alimenti arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024) La Polizia haun 38enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico i poliziotti hanno notato un “”, a bordo di uno scooter che, alla vista dell’auto della Polizia, ha invertito repentinamente il senso di marcia. Tale manovra ha insospettito gli Agenti che sono riusciti a bloccardo lungo la via Cristoforo Colombo. Il conducente, è stato sottoa controllo ed identificato; spontaneamente ha consegnato 23 involucri in cellophane contenenti presumibile sostanza stupefacente del tipo cocaina, che occultava nelle parti intime. Gli involucri contenenti cocaina erano 17, per un peso lordo di 8,19 grammi, 4 involucri contenenti MDMA, unasintetica, per un peso lordo di 2,87 grammi e 2 involucri di cocaina rosa per un peso lordo di 1,13 grammi.