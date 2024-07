Animali | la Corte Ue chiarisce la specie che non può essere cacciata regionalmente

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 30 luglio 2024) La sentenza delladi Giustizia dell’Unione Europea parla chiaro: questo animale non puòcacciatoLa recente sentenza delladi Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito un principio fondamentale per la tutela della fauna selvatica: il lupo non puòconsideratocacciabile a livello regionale se il suo stato di conservazione su scala nazionale risulta insoddisfacente. Questa decisione segna un passo importante nella protezione degli ecosistemi e nella conservazione della biodiversità all’interno dell’UE. UE si pronuncia sulla caccia – notizie.comLa direttiva Habitat dell’Unione Europea si pone come obiettivo primario la salvaguardia dell’ambiente, attraverso la conservazione degli habitat naturali e delleche li popolano.