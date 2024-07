Ambientalismo scientifico e transizione ecologica al centro della V edizione di Festambiente Alto Cilento 

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 luglio 2024): i temi portanti delCilento per la V. Sono stati i temi aldiCilento, svoltasi domenica sera (28 luglio) presso il palazzo baronale De Conciliis di Torhciara. Presentati, nel corso dell’iniziativa, anche i risultati dei campionamenti sulla qualità delle acque e dell’aria, eseguiti in alcuni punti del territorio dai ragazzi del campo di volontariato ‘Generazione Changemaker’, che hanno dato valori rientranti nei limiti di legge. Nello specifico, grazie al supporto del Laboratorio Fergola di Castellabate, i giovani volontari hanno eseguito dei rilievi in tre punti differenti del fiume Testene, ad Agropoli, e lungo il torrente Acquasanta, a Laureana Cilento.