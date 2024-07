Volley Gianluca Galassi | Battere il Brasile è emozionante Egitto da non sottovalutare | alle 9 non è facile…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Giornata di vigilia per l’Italia, che martedì 30 luglio (ore 09.00) affronterà l’Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale dimaschile scenderà in campo dopo la vittoria ottenuta contro ilgiusto un paio di giorni fa e partirà con i favori del pronostico contro gli africani, andando a caccia del secondo successo che metterebbe in ghiaccio la qualificazione ai quarti di finale prima dello scontro diretto con la Polonia.ha presentato l’incontro attraverso i canali federali: “Vincere contro ilnella gara d’esordio e farlo in quel modo è stato moltoe bello. Non è mai semplice un esordio così, poi contro il, una squadra veramente forte. Siamo felici e soddisfatti di quello che abbiamo fatto.