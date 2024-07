Via al taglio dei pini Cambia il traffico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nuovi interventi per la rimozione delle alberature a rischio caduta in città. Dopo le cadute di numerose piante avvenuta in città lo scorso autunno, il Comune prosegue gli interventi di prevenzione necessari. L’ amministrazione comunica che "lungo viale Marconi, all’altezza del Bar Riviera, e fino al liceo Salutati, da oggi, lunedì 29 luglio fino al 3 agosto verranno abbattuti 14dichiararti pericolosi già nella prima mappatura arborea effettuata dalla precedente amministrazione. Le opere di cantierizzazione sono già partite e verranno chiusi dei tratti del viale per effettuare i lavori. L’amministrazione è consapevole dei disagi e dell’impatto sul, ma l’intervento è indispensabile e improrogabile per ragioni di sicurezza e incolumità della cittadinanza".