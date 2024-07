Un nuovo matrimonio e vecchi amori nel nuovo cortometraggio di Elijah Knight

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’attore svizzerosarà nel“Welcome to London”, diretto Martin David Edwards. Si tratta di una commedia romantica, “sulla vita di persone trentenni, perse, che cercano di seguire le convenzioni sociali” afferma. “Ma si rendono conto di essersi posti in situazioni che non sono realmente disposti a portare avanti. Il mio personaggio, Matthieu, e la sua fidanzata visitano l’ex migliore amico di Mathieu: forse lui era qualcosa di più di un semplice amico, ed emergono segreti che prima di un potenzialeavrebbe sperato non venissero fuori”. Ilè girato a Londra, nella zona di Crystal Park, e servirà anche come potenziale pitch per un lungometraggio: “Sto girando con uno dei miei migliori amici, Luke Lindemann ì(co-star e produttore esecutivo del film). Ci siamo incontrati dieci anni fa a Saint John quando ero all’università.