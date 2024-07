Scherma Cerioni si lecca le ferite | Da 3 possibili medaglie a niente Sono sicuro che ci rifaremo con la squadra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’Italia dellaha mandato in archivio una domenica 28 luglio davvero ricca di amaro in bocca ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. La nostra spedizione confidava moltissimo soprattutto sul fioretto femminile, con tre carte pesantissime come Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto che, oggettivamente, potevano puntare comodamente al podio, se non al successo finale. Le cose, invece,andate in maniera ben differente rispetto a quanto potessimo attenderci con la sola Alice Volpi in grado di raggiungere le semifinali, salvo poi perdere sia quel match, sia la finale per il terzo e quarto posto. In poche parole, quindi, nessuno si sarebbe immaginato una Italia senza nemmeno una sua rappresentate sul podio con i Cinque Cerchi nel fioretto femminile.