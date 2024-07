Sapete come sono le donne vanno in giro a truccarsi | licenziato il commentatore delle Olimpiadi di Eurosport

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 luglio 2024) Cacciato dalla squadra dilo storicoinglese Bob Ballard, a seguito di una battuta sessista che non è passata inosservata. Vittime del commentostate le nuotatrici australiane vincitrici dell’oro nella staffetta 4×100 stile libero. Nella diretta di sabato sera Bob Ballard aveva ironizzato sul quartetto che indugiava nei saluti al pubblico prima di raggiungere il podio per la premiazione: “Si staranno dando l’ultimo ritocco, lolese ne stanno in, a rifarsi il trucco”. Una battuta che ha scatenato inevitabili polemiche sui social. Tanto che Ballard è stato rimosso dal suo incarico,ha fatto sapere. La co-commentatrice e campionessa britannica di nuoto Lizzie Simmonds, che fa parte della trasmissionetalent, ha bollato“vergognose” le parole del collega.