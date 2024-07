Paola e Chiara hanno avuto lo stesso uomo contemporaneamente ecco chi è e come l’hanno scoperto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 29 luglio 2024)sono il famoso duo canoro tornato imponente nel mondo della musica proprio di recente: molti non sanno che le due cantanti sorellecondiviso losi sono accorte dell’equivoco? Proprio di recente,Iezzi – la bionda delle due sorelle – è stata intervistata da Il Messaggero e ha parlato anche della sua vita privata e amorosa. Al momento la cantante è single, ma non rinuncia a divertirsi di tanto in tanto. Le sue parole: “Adesso non ho legami, ma ogni tanto un po’ mi diverto con il sesso“. In passato, la bionda del duoè stata sposata con Meir Cohen, un ebreo ortodosso. Il rito si è svolto nel 2014 a Cipro: “Il matrimonio? È finito. Ma siamo rimasti amici, abbiamo anche lavorato insieme. Solo che lui nelle interviste non vuole essere mai nominato“.