LIVE Vavassori Errani-Medvedev Andreeva Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | giocatori a breve in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

19:40 Ancora in attesa dei. Ricordiamo cheha giocato e perso lottando contro Ruud in singolare. 19:33 Di fronte c'è il numero 5 del mondo in singolare e una baby fenomena, non per questo però i russi fanno paura agli azzurri. Certo,ha giocato due ore e mezzo con Casper Ruud questo pomeriggio proprio sul Suzanne Lenglen. 19:28 Concluso il match precedente a, con la vittoria dei cechi Machac e Siegemund lascia strada libera alla coppia azzurra! 18:45 Siniakova/Machac 6-4 su Zverev/Siegemund. Poi! 17:45 Ha perso il pinerolese in singolare. Adesso Siegemund/Zverev-Siniakova/Machac e poi tornerà inper il doppio misto! 17:25 Ine Ruud sul punteggio di un set pari. Poi un match femminile e poi il doppio misto di