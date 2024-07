LIVE – Batterie semifinali e finali 29 luglio | nuoto Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Latestuale con aggiornamenti in tempo reale didelin programma lunedì 29alledi. Dopo la splendida medaglia d’oro conquistata da Nicolò Martinenghi, l’Italia non vuole affatto fermarsi, anzi punta a ottenere altre medaglie. In vasca alla Defense Arena di Nanterre, in una giornata che si preannuncia tutta da vivere, due fuoriclasse del calibro di Thomas Ceccon e Benedetta Pilato. L’appuntamento è per le ore 11.00 con le, mentresi svolgeranno dalle ore 20.30. Sportface.it vi terrà compagnia fornendo unatestuale aggiornata in tempo reale, per non perdersi nemmeno un’emozione.