Inter di nuovo in campo ad Appiano Gentile | confermato un rientro!

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’ha ripreso oggi gli allenamenti dopo un giorno di riposo. Adsi è rivisto anche un giocatore che aveva saltato la partita contro il Las Palmas di sabato. DI RITORNO – Simone Inzaghi, dopo la vittoria per 3-0 in amichevole contro il Las Palmas di sabato sera, ha concesso all’un giorno di riposo. Ieri adsi sono visti solo alcuni giocatori, come gli italiani che hanno ripreso soltanto mercoledì gli allenamenti. Stamattina, invece, si è ritrovata tutta la squadra alla Pinetina per ripartire a pieno. L’riaccoglie un giocatore e ne aspetta un altro LA RIPARTENZA – Fra chi si è ripresentato al BPER Training Centre stamattina c’è anche Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco ha svolto la seduta in gruppo dopo che, al suovenerdì, era stato rimandato a casa per qualche linea di febbre.