In migliaia all’evento Wine Savignano

(Di lunedì 29 luglio 2024)di persone hanno invaso il centro storico disul Rubicone per la serata dedicata al vino, alla creatività e alla qualità romagnola anche al di fuori della vinificazione: gin, grappe, amari, birre artigianali, tutti caratterizzati dal Made in Romagna. Ben 32 cantine e 5 distillerie romagnole hanno fatto degustare i loro prodotti nelle piazze Borghesi e Amati e in corso Vendemini asul Rubicone in un’atmosfera particolare che ha avvolto il cuore della citttà, in collaborazione con l’Associazione italiana sommelier Romagna. "" è stata una vetrina sul mondo del vino e la cultura enologica e sono stati premiati il miglior Sangiovese, la miglior Albana e la miglior Rebola.