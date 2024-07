Gli esorcisti condannano l' Ultima Cena delle drag queen

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI- Non sembrano essere bastate le scuse degli organizzatori della cerimonia di aperturaOlimpiadi di Parigi per placare le polemiche seguite alla rappresentazione di una sfilata diin cui in molti hanno scorto una parodia dell'nella versione affrescata da Leonardo da Vinci. Tra quanti hanno criticato con maggiore asprezza l'idea (definita "nauseante") l'Associazione Internazionale. "Libertà, diversità e creatività non sono compatibili con l'insulto alle credenze degli altri, nè con la loro presa in giro, in modi che non hanno nulla a che fare con le qualità dell'uomo". A ricordarlo sono gli ordinari cattolici di Terra Santa. "Il cristianesimo è stato il primo a preservare le libertà, proteggere la diversità e preservare la dignità e i diritti umani.