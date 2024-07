F1 ufficiale | Sainz in Williams dal 2025 sostituisce Sargeant

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Carlosè il nuovo pilota dellaa partire dalla stagionedi F1. Il pilota della Ferrari, che il prossimo anno sarà chiuso da Lewis Hamilton nel Cavallino, con ormai un decennio di gare alle spalle nel Circus si unirà a una delle scuderie più in difficoltà, ma che punta a risalire la china. Rimpiazzerà in tal senso Logane farà coppia con Alexander Albon. L’accordo è biennale con opzione per una ulteriore estensione. Tre vittorie in carriera, 23 podi, oltre 1.100 punti in carriera e il quinto posto nell’attuale campionato piloti, questo il curriculum dello spagnolo: “Carlos correrà al fianco di Alex Albon per laRacing per ile nella nuova era dei regolamenti della F1, mentre la formidabile coppia cerca di guidare la missione del team per tornare in testa alla griglia. Continuerà a correre usando il numero 55.