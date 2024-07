Calcio a 5 uisp Stasera il sorteggio dei gironi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tradizionale appuntamentoalle 21.30 al Circolo Arci Ristori di Ponte a Elsa per ildei nuovidel campionato dia 11. Diverse le novità tra le partecipanti. Non si sono infatti iscritte Castelfiorentino, campione nel 2023, Bassa, Balconevisi e Ponte a Elsa mentre è passata in Terza Categoria Figc il Casenuove Gambassi. Per quanto riguarda le new entry, invece, si tratta di quattro formazioni ‘migrate’ dal Comitato di Siena, tra cui compagini blasonate come Vico d’Elsa e Usap Poggibonsi. Per completare il campionato di Serie A1 si è provveduto a cinque ripescaggi in modo da comporre dueda 14 team ciascuno in A2 ed altrettanti raggruppamenti, uno da 12 e una da 13 squadre, nella massima categoria.