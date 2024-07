Alluvione lavori alla strada Brisighellese a San Cassiano | approvato il progetto esecutivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Brisighella (Ravenna), 29 luglio 2024 – Il suo valore complessivo è di 3 milioni e 600 mila euro e sarà finanziato attraverso il contributo concesso dall’ordinanza n.13 del 31 ottobre 2023 del commissarioricostruzione post-, generale Francesco Paolo Figliuolo. Stiamo parlando dell’intervento (il cuidefinitivo è statoProvincia di Ravenna) di sistemazione e messa in sicurezza del versante franoso lungo laprovinciale 302R ‘’ al km 75+500 a San, nel comune di Brisighella.che rientra nell’ambito dell’articolato piano di interventi posti in essere dall’amministrazione provinciale per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastruttureli a seguito degli eventi alluvionali che lo scorso anno hanno colpito il territorio ravennate.