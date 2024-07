Solo Vinicius Mbappé e Nico Williams meglio di Kvaratskhelia | il giudizio che fa gongolare il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 luglio 2024) In Europa ci sonotre giocatori migliori di Khvicha, top player assoluti: la classifica che farà sicuramente discutere Quando si parla di Khvichanon ci si può non emozionare. L’esterno offensivo georgiano a livello personale viene da due stagioni superlative. Anche quando ilè andato malissimo, infatti, si è sempre distinto per la sua grande qualità che l’anno scorso gli ha permesso di andare in doppia cifra. Le prestazioni con la Georgia, inoltre, lo hanno poi consacrato ancor di più come uno dei migliori d’Europa. Per la prima volta nella storia, la nazionale georgiana è arrivata fino alla fase a eliminazione diretta di un grande torneo. Si è arresa soltanto alla Spagna, poi vincitrice dell’Europeo che ha battuto – tra le altre – Francia e Inghilterra.