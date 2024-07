LIVE – Stati Uniti-Serbia | basket maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Ilindi, sfida valida come prima giornata del Gruppo C dialledi. Tutto pronto per il debutto del dream team a stelle e strisce nella competizione, un momento atteso dagli appassionati della pallacanestro e non solo, visto illlo del roster guidato da coach Kerr. Come noto, infatti, gliscenderanno in campo con in vari Curry, LeBron James, Durant, Tatum e non solo, ma lanon starà certo a guardare. A Jokic, ancora una volta, il compito di provare a guidare i suoi contro le stelle d’Oltreoceano. La palla a due è fissata alle ore 17:15 di domenica 28 luglio, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.