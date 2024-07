Iniziato a Roma il vertice delle intelligence di Usa Israele Qatar ed Egitto | non solo tregua a Gaza si parlerà anche dell’escalation in Libano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) L’incontro atra i capidi, Stati Uniti,edè arrivato nel momento in cui ce ne era forse più bisogno. Gli occhicancellerie internazionali sono tutti puntati sul confine tradove si teme l’innesco di un nuovo conflitto, dopo quello del 2006, dopo la strage di bambini nel campo di calcio nel villaggio druso di Majdal Shams, territorio siriano occupato da Tel Aviv, e la risposta dello ‘Stato ebraico‘ con numerosi raid ine la promessa di una “risposta dura“. Così, con il premier Benjamin Netanyahu che ha anticipato il ritorno in patria dal suo viaggio istituzionale negli Stati Uniti, toccherà ai servizi segreti di Washington, Doha e Il Cairo cercare di convincere Tel Aviv a non alzare il livello della tensione regionale oltre il punto di non ritorno.