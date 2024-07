Alessandra Mastronardi al Giffoni Film Festival il look che sottolinea la sua figura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 28 luglio 2024) Il2024 avrà luogo a Salerno dal 19 al 28 luglio 2024. Si tratta della 54esima edizione della kermesse cinematografica, dedicata ai ragazzi. Tra i diversi ospiti del, anche, che ha sfilato sul red carpet della manifestazione con unche esaltava la suaesile. Insieme a lei, nella serata del 27 luglio 2024, anche un’altra attrice molto amata. Si tratta di Carolina Crescentini, che ha sfilato con un outfit dal colore brillante. Ospite della serata anche la conduttrice radiofonica Ema Stokholma., la gonna alta rosso accesoè una delle giovani attrici italiane più amate dalle nuove generazioni e non. L’ex protagonista de I Cesaroni, infatti, ha dimostrato il suo indiscutibile talento sia in produzioni televisive di successo, come L’allieva, che cinematografiche.