Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 17:30 (Di sabato 27 luglio 2024) Viabilità DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZE-Roma, SI è VERIFICATO UN INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO, CODE IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA CODE, QUI PER TRAFFICOINTENSO ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA, VERSO CIVITAVECCHIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO MARITTIMO LazioMAR INFORMA CHE DOMENICA 28 LUGLIO LA CORSA FORMIA PONZA DELLE ORE 06.15 È POSTICIPATA ALLE ORE 07.45 MENTRE LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 18.00 È CANCELLATA LUNEDÌ 29 LUGLIO LA CORA FORMIA-PONZA È POSTICIPATA ALLE 06.45 E LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE ORE 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 16:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE CAMBIAMO ARGOMENTO GLI EVENTI ACCESA COMPETIZIONE E ADRENALINA QUESTI GLI INGREDIENTI DEL RALLY DI ROMA CAPITALE, CHE NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI SI CORRE NEL FRUSINATE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 15:30 - DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A SPINACETO, LA CIRCOLAZIOE è SCORREVOLE, AL MOMENTO IN DIREZIONE LATINA PER GLI EVENTI ACCESA COMPETIZIONE E ADRENALINA QUESTI GLI INGREDIENTI DEL RALLY DI ROMA CAPITALE, CHE NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI SI CORRE NEL FRUSINATE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 13:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; RICORDIAMO CHE OGGI E’ INIZIATO IL PRIMO WEEK END DA BOLLINO ROSSO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ DI VILLEGGIATURA: SONO PREVISTI QUINDI POSSIBILI DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; AL MOMENTO ABBIAMO CODE SULLA A24 ROMA-TERAMO, ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST E PROSEGUENDO TRA IL NODO PER LA A1 E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, E SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’ESODO ESTIVO, RICORDIAMO INFINE CHE FINO ALLE 16 E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE; DOMANI 28 LUGLIO IL DIVIETO SARA’ IN VIGORE A PARTIRE DALLE 7. romadailynews
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