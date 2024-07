Senzatetto nuova rete per aiutarli Tanti avverte | Chi sbaglia paga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Va avanti il lavoro del Nucleo operativo per la sicurezza sociale. In campo Comune, Polizia Municipale, Asl e Unità di strada. Giovedì è stato fatto un sopralluogo in via Guelfa e Piazza Zucchi da dove, ultimamente, erano arrivate numerose segnalazioni di degrado. "La situazione è decisamente migliorata, ma ancora non completamente risolta" ha spiegato la vicesindaco Lucia. Ma dalla strada arrivano buone notizie. "Qualcuno, dei 20 “sorvegliati speciali“ è entrato in un sistema di ripartenza" continua. E questo grazie al delicato lavoro svolto in particolare dalle unità di strada, che ha portato a contatto con realtà difficili e di grande disagio. Persone che fino ad oggi si sono rifiutate di farsi sostenere e alle quali a tutte è stato offerto un nuovo inserimento in programmi di aiuto sociale finalizzati ad un sostegno concreto.