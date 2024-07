Piano segreto di Kiev per colpire Mosca il Pentagono blocca tutto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 luglio 2024), 28 luglio 2024 – Le autorità ucraine avrebbero messo a punto ”unmilitareper”. Tanto che il ministro della Difesa russo Andrej Belousov ha ”contattato il capo delLloyd Austin” per sapere se Washington fosse a conoscenza di questoe, in ogni caso, per avvertire le autorità americane. E’ quanto scrive il New York Times, secondo il quale il Dipartimento della Difesa Usa ha chiarito alle autorità russe di non avere informazioni sulin questione. Successivamente, si legge nel rapporto, gli Stati Uniti hanno contattato la leadership ucraina dicendo loro di mettere fine all’operazione programmata.