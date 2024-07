Macron | La cerimonia d’inaugurazione? Ci ha resi orgogliosi!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Parigi – Il pdente francese Emmanuelha elogiato le forze di sicurezza francesi per la loro “straordinaria mobilitazione” durante l’apertura delle Olimpiadi di Parigi.ha sottolineato come ladi apertura, tenutasi sulla Senna, abbia reso “i francesi”. Durante una visita al centro di informazione e comando della direzione dell’ordine pubblico e del traffico della prefettura di Parigi,ha dichiarato che laha rappresentato una “prodezza in termini di sicurezza”. Ha sottolineato il contributo dei 250.000 membri delle forze di sicurezza interna che garantiranno la protezione e la sorveglianza durante tutto il periodo estivo. Per la soladi apertura, sono stati mobilitati circa 45.000 poliziotti e gendarmi, un dispiegamento senza precedenti per un evento pubblico.