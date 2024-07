L’Italia apre con un tris e qualche delusione | Parigi 2024 parte con Ganna Samele e la 4×100 in attesa di un oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Pippoillumina d’argento la prima giornata con medaglie in palio alle Olimpiadi dinon resta a bocca asciutta, ma cala il. Manca l’oro, nella speranza possa arrivare già domani, ma arrivano tre podi di peso che sono il miglior modo per cominciare e per guardare con ottimismo alla rassegna a Cinque Cerchi. Il fenomeno piemontese non ha deluso le attese e si è dovuto arrendere soltanto al fuoriclasse Remco Evenepoel, tenendo alle spalle invece l’altro belga Wout Van Aert con una gran finale. E dire che ha anche rischiato di mandare all’aria la sua cronometro, ma è stato miracoloso il modo in cui è riuscito a evitare una caduta e a restare in sella alla sua bici sull’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.