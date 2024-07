Judo il tabellone di Odette Giuffrida alle Olimpiadi Evitate Abe e Bouchard insidia dal Kosovo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo il sorteggio della sua categoria (effettuato il 25 luglio), che si è rivelato indubbiamente positivo in chiave podio. Uta Abe, dominatrice incontrastata della -52 kg ma esclusa dal novero delle teste di serie (perché gareggia poco nel World Tour), rappresentava uno spauracchio per tutte le big in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ebbene, la fuoriclasse giapponese è stata inserita nello spicchio più alto del, con all’orizzonte un ottavo di finale contro l’uzbeka numero 1 al mondo Diyora Keldiyorova. Ciò significa che una delle due uscirà di scena prima dei quarti di finale, perdendo definitivamente il treno per le medaglie. A conti fatti questo “Clash of the Titans” anticipato libererà un posto sul podio per il resto della concorrenza, edovrà provare ad approfittarne.