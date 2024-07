Il condom non è di moda tra i giovani quanti lo usano | allarme per le malattie sessuali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) Un'inchiesta rivela le abitudini di ragazze e ragazzi sul. «No, io il profilattico non lo uso mai, non mi serve». «Ma perché mi fido di chi ho davanti». Il sesso sicuro? Non è di, è scomodo. A prevaricare la paura di contrarresessualmente trasmissibili è l'ansia di consumare il piacere senza pensare alle conseguenze. Poco importa, allora, che - sono dati ufficiali - siano «in grandissimo aumento le infezioni come Hiv, gonorrea, sifilide e clamidia». Il preservativo, se non c'é al momento, poco importa. È quanto emerge da una inchiesta dell'Adnkronos sull'uso del profilattico tra i. In tanti lo, ma in troppi nemmeno li acquistano, con il beneplacito delle partner, più preoccupate da una gravidanza inattesa e maggiormente propense a controlli, se necessari, a posteriori.