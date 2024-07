Guida ai vini per l' estate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 luglio 2024) Il vino è, da sempre, uno dei nostri compagni di viaggio. Insi brinda tanto, in vacanza, al mare. Si preferiscono i bianchi, perché serviti a bassa temperatura ed hanno quella nota floreale e fruttata così in linea con la stagione. Ma si beve anche altro. Perché crescono i numeri dei rosé ordinati in bottiglia e al calice e anche di certi rossi, quelli non troppo corposi, poco tannici e comunque con note gustative che li rendono rinfrescanti. Qualsiasi sia la vostra scelta fate attenzione però alle temperature di servizio. Se volete un perfetto assaggio, ricordate che ogni vino ha la sua temperatura, che cambia in base a tanti fattori, compresa la scelta di berlo all’aperto o in un ambiente non climatizzato.