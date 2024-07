A San Pietro in Bevagna torna H_Agibilis #oltrelebarriere

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 27 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoL’associazione “Città per Tutti” ETS-ODV organizza la seconda edizione di “HAgibilis”, un momento di riflessione sui temi dell’integrazione, della percezione della diversità, delle discriminazioni e delle loro conseguenze su chi le subisce. È un’attività in linea con la mission dell’Associazione “Città per Tutti” di Manduria: diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto dell’altro e della Cittadinanza Attiva. L’evento si terrà, dalle ore 18.00 di domenica 28 luglio, in Piazza delle Perdonanze a Sanindi Manduria; la partecipazione è libera e gratuita e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare (info 3203780442). La manifestazione è patrocinata dal Comune di Manduria, dal Centro Servizio Volontariato della provincia di Taranto e dal GAL Terre del primitivo.