Uccise suocero e ridusse in fin di vita la ex | archiviata l’accusa di maltrattamenti

(Di venerdì 26 luglio 2024) Busto Arsizio (Varese), 26 luglio 2024 – Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio ha archiviato le accuse diin famiglia a carico di Marco Manfrinati, l'ex avvocato di 40 anni, che lo scorso 5 maggio, come ha confessato, tentò di uccidere la ex moglie Lavinia Limido a coltellate, riducendola in fin di, e assassinò il padre della donna Fabio, 71 anni, intervenuto per salvarla. Lavinia, nel contesto di una separazione difficilissima con un bimbo di 4 anni conteso e un serie di denunce incrociate, aveva denunciato Manfrinati permentre lui aveva denunciato la ex per sottrazione di minore. La denuncia dell'uomo era già stata, e ora anche questa denuncia è statadal gip di Busto Tiziana Landoni.