Tornati insieme? Michelle Hunziker pizzicata con un suo ex il gossip estivo

(Di venerdì 26 luglio 2024)di nuovo con l’ex. No, non stiamo parlando di Tomaso Trussardi. Con lui ha avuto una storia di 10 anni di cui 7 di matrimonio. Dal loro amore sono nate due figlie, Sole (9 anni) e Celeste (7).aveva già avuto Aurora dall’altro suo grande amore, Eros Ramazzotti. Dopo la fine del matrimonio la showgirl ha avuto un’infuocata relazione con il bel medico chirurgo. Stiamo parlando ovviamente di Giovanni Angiolini. I due sono staticinque mesi e a quanto pare si è trattato di una passione travolgente. “Lei me lo aveva anche detto che in questo momento della sua vita, dopo la separazione da Tomaso Trussardi, ha fatto di tutto per proteggere le sue piccoline – ha rivelato il direttore di Novella2000 Alessi – per cui è un momento molto delicato. Questa è una mia interpretazione, ma una mamma a volte fa un passo indietro per i figli”.