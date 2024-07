Sam Smith il primo album in edizione speciale per il decennale

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 luglio 2024) Era il 2014 quando Samdebuttava sulla scena musicale con l’d’esordio ‘In The Lonely Hour’. Progetto che ha aperto la strada a una serie di successi incredibili per il cantautore inglese. Tra questi, la vittoria di riconoscimenti quali Grammy®, Brit, Golden Globe e Academy Award. Per celebrare l’anniversario di un disco che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica pop, il 2 agosto esce l’‘In The Lonely Hour (10th Anniversary)’. Certificato sei volte platino dalla RIAA e vincitore di un Grammy Award, ildiè diventato il più venduto del decennio. Le tracce incluse hanno conquistato milioni di fan. basti citare brani quali Stay With Me (Disco di Diamante RIAA nel 2020), I’m Not The Only One (7 Dischi di Platino), Lay Me Down (5 Dischi di Platino).