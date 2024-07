Ritorno di fiamma Napoli occhio al colpo in attacco per Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il club azzurro potrebbe decidere di effettuare qualche altro movimento per quel che riguarda il reparto offensivo. Nelle ultime ore ilha comunicato ufficialmente la cessione di Jesper Lindstrom all’Everton, addio dopo solo un anno con il giocatore che non ha mai convinto realmente. Il club azzurro ha diverse scelte nel reparto offensivo e allo stesso tempo c’è la consapevolezza che il prossimo anno non ci saranno coppe europee. Le prossime settimane serviranno ad Antonioper valutare tutti gli uomini a disposizione, anche quelli nel reparto offensivo. Ildovrebbe giocare con il 3-4-2-1 e al momento ci sono varie opzioni per il tecnico, ma intanto – come sottolineato anche da Manna in conferenza stampa – gli azzurri valutano tutte le opportunità di mercato, soprattutto quelle più convenienti.