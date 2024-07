Quanti soldi vincono gli italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024 per oro argento e bronzo? Le cifre dei premi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’Italia vuole essere grande protagonistadie magari provare a migliorare il sontuoso bottino di Tokyo 2020, quando venne raggiunta la quota di 40 medaglie (10 ori, 10 argenti, 20 bronzi). Gli atleti che riusciranno nell’impresa di salire sul podio a cinque cerchi potranno beneficiare di uno in denaro previsto dal Comitato Olimpico Nazionale. Il Coni ha dunque deciso di confermare iin denaro previsti tre anni fa, non incrementato l’entità degli assegni che verranno staccati per gli azzurri capaci di portare il tricolore sui pennoni nella capitale francese. Ai Campioni Olimpici verranno elargiti 180.000 euro, i secondi posti varranno 90.000 euro, ognigarantirà 60.000 euro.