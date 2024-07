Perché le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno le più sostenibili della Storia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ledinonricordate solo per le straordinarie imprese sportive e i record infranti dagli atleti partecipanti. Questi Giochi Olimpici mirano a entrare nellaper un motivo ancora più significativo e nobile: diventare lepiùe a basso impatto ambientale mai realizzate, oltre che le più “economiche” in termini di gestione e organizzazione. La città di, con un impegno senza precedenti verso latà, ha messo in atto una serie di misure innovative volte a minimizzare l’impatto ecologico dell’evento. Queste misure includono la costruzione di impianti sportivi temporanei e il riutilizzo di strutture esistenti, riducendo così la necessità di nuove costruzioni e limitando l’uso di risorse naturali.