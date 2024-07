Israele ha diritto a difendersi ma è importante come lo fa Il discorso di Harris sul cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 luglio 2024)ha il "di" ma “conta il modo in cui lo fa”. Non si possono girare le spalle di fronte alla "terribile" situazione umanitaria a Gaza, sulla quale non si può diventare "insensibili. Io non resterò in silenzio". Kamala, la vicepresidente degli Stati Uniti e principale candidata dem alle elezioni di novembre, ha chiesto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di accettare un accordo diila Gaza che ponga fine, almeno temporaneamente, a più di nove mesi di conflitto. "Riportiamo a casa gli ostaggi e forniamo un soccorso tanto necessario al popolo palestinese", ha dettoai giornalisti dopo il suo bilaterale con Netanyahu alla Casa Bianca.