Cultura e turismo | il rilancio grazie ai bandi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Abbiamo vinto moltiper un importo di oltre 810mila euro e intercettato risorse complessivi per 5 milioni". Così il sindaco Daniela Ghergo e l’assessore al Bilancio Pietro Marcolini, a due anni dall’inizio dell’Amministrazione comunale, che ha scelto di istituire in Comune un apposito ufficio Progettualità e una specifica delega. Ecco ivinti. La fetta più sostanziosa quasi 408mila euro per. Per Fabriano Creativa Unesco (96mila euro), ma anche 45mila per l’accoglienza turistica, 21mila per i punti di informazione turistica e 50mila per Fabriano contemporanea altri 120mila per l’arte contemporanea. Cui aggiungere 45mila per il nuovo sito turistico del Comune. Per la navetta turistica a Cacciano 15.660 e per la seconda edizione di Carta è15mila. Per il parco Antonio Merloni di Albacina (63mila), contro lo spreco alimentare (40mila).