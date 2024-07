Credibilità rispetto equità orgoglio e coesione | Gewiss riconosciuta Great Place to Work

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Cenate Sotto. Nuovo riconoscimento perche, dopo la certificazione per la parità di genere, si è aggiudicato il titolo di “To“, evidenziando il miglioramento dell’Employee Experience e del Trust Index. La società internazionale specializzata nell’analisi dell’ambiente di lavoro e nel suo miglioramento ha condotto un sondaggio su circa 2.200 dipendenti, rilasciando poi la certificazione in Italia e in altri 10 Paesi del mondo. Un premio che arriva al termine di un percorso di managerializzazione, digitalizzazione, internazionalizzazione e sostenibilità, intrapreso dal 2020 che ha portato a una rapida evoluzione anche dal punto di vista della strategia HR, come evidenziato dal trend positivo del trust index tra i collaboratori.