Antonella Clerici come sta dopo l’operazione per il tumore? Nelle nuove foto appare raggiante

(Di venerdì 26 luglio 2024)sta oggi? La conduttrice è stata operata per unqualche mese fa, ma oggi è in totale fase di ripresa Su Instagram sono arrivate ledelle vacanze della conduttrice e leisorridente e distesa. Diverse settimane fa, il dottore che l’ha operata ha rotto il silenzio sul suo intervento: “È andato molto bene. È stato eseguito per via laparoscopica, con strumenti molto piccoli, da 3 millimetri, con una piccolissima cicatrice. Dal punto di vista estetico, in pratica, non si vedrà nulla”.ha scoperto ilha raccontato quanto segue: “Giovedì scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie”.