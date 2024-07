Alien | Romulus un omaggio per i fan nelle sale UCI Cinemas

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’uscitaitaliane disi avvicina, ed il circuito cinematografico UCIsi prepara con una gustosa sorpresa per i fan. Per tutti coloro che acquisteranno un biglietto sui canali online del Circuito per le proiezioni dal 14 al 18 agosto, infatti, sarà offerto uno speciale artwork promozionale del film che celebra il ritorno al cinema dell’iconica saga ““. Un’occasione unica per passare una serata all’insegna del brivido, e portare a casa un ricordo a tema. Ricordiamo che l’appuntamento con(qui il trailer finale) è fissato per il 14 agosto.è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.