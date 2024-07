Yemen 41 migranti africani dispersi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 luglio 2024) 16.50 Una barca che trasportava 45provenienti dal Corno d'Africa si è capovolta ieri sera al largo di Taiz a causa dei forti venti e del sovraccarico dell'imbarcazione.Finora sono stati ritrovati solo 4 sopravvissuti, mentre gli altri 41 sono ancora. Lo denuncia l'Unhcr sui social. L'Unhcr ha indicato che questo incidente è l'ultimo di una serie avvenuti in quella che è conosciuta come la "rotta migratoria orientale", dove decine di migliaia diperdono la vita in fuga da conflitti o disastri naturali.