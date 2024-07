Virus Oropouche | cos’è quali sono i sintomi la situazione in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) Negli ultimi mesi, l’ha registrato un aumento dei casi di, una febbre virale diffusa in America Latina e trasmessa principalmente da zanzare infette. Questaha suscitato notevole preoccupazione tra le autorità sanitarie e la popolazione, portando all’attivazione di protocolli di emergenza e misure preventive.il? Ilè un arboappartenente alla famiglia dei Bunyaviridae, trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette, principalmente della specie Culicoides paraensis. È noto per causare febbre alta, mal di testa, dolori muscolari e articolari, e può portare a complicazioni neurologiche in casi gravi. I primi casi di febbrestati segnalati nel mese di giugno 2024 in Veneto, segnando il primo caso in Europa.