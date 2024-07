Tennis femminile Olimpiadi Parigi 2024 | le favorite Swiatek sopra tutte anche Jasmine Paolini ci crede

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Suona quasi banale dirlo, ma quando si parla del torneodelledic’è un solo nome a dominare, in qualsiasi caso, la scena: quello di Iga. Ogni discorso tende sempre ad andare verso di lei, la dominatrice della terra rossa dal 2020 in poi, forse l’unica giocatrice in grado di mettersi seriamente alla rincorsa dei sette successi al Roland Garros di Chris Evert. Sembra di essere tornati ai tempi di Justine Henin, la belga che dipingeva, e chelei portò a casa quattro volte lo Slam francese. Girando e rigirando la questione, dal citato 2020 a oggi solo una giocatrice è riuscita a battere l’attuale numero 1 del mondo dalle parti del Bois de Boulogne: la greca Maria Sakkari nei quarti del 2021.