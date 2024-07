Temptation Island | Raul fidanzato con una tentatrice? Ecco come si chiama la nuova fiamma

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024)Dumitras è! A svelarlo un volto noto del web: «Ha alzato l’asticella»Dimitri avrebbe definitivamente detto addio a Martina. A svelarlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica che fa nomi e cognomi delladi uno dei protagonisti più amati diIslamdè infatti l’unico tra le coppie di fidanzati che è riuscito a farsi amare dal pubblico. La storia travagliata con Martina ha fornito al ragazzo gli strumenti necessari per voltare pagina e avvicinarsi ad unaragazza con la quale pare sia in corso «una storia di passione». Stando a quanto riporta Rosica,starebbe con Nicole Belloni, ladel reality show che avrebbe già mandato in crisi più di una coppia. Nicole, bellissime e seducente, avrebbe anche catturato l’attenzione die i due starebbero insieme da diverse settimane.