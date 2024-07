Temptation Island 2024 stasera su Canale 5 le anticipazioni della sesta ed ultima puntata del 25 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tutto pronto per il grand finale digiunto, giovedì 25, allaed. Ultimi falò di confronto per le coppie rimaste nei villaggi: chi si lascerà e chi proseguirà la storia d’amore?puntate:l’con i falò di confronto tra le coppie Giovedì 25dalle ore 21.34 appuntamento con ladi, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su5. Il viaggio nei sentimenti di sette coppie di fidanzati è giunto al gran finale e finalmente scopriremo quale coppia proseguirà la propria storia d’amore al di fuori del programma e chi no.