Temptation Island 11 | l’opinione di Chia sulla quinta puntata

(Di giovedì 25 luglio 2024) Se c’è una cosa che mi colpisce sempre, quando guardo, è la fretta che ha la gente di etichettare chi sia il “ratto” nelle coppie che partecipano. Non possono avere una buona dose di colpe entrambi i partner se una storia non funziona, no. Ci deve sempre essere necessariamente un buono e un cattivo. Col cattivo che viene inondato di “Schif0! V0mito!” pure quando respira, e il buono a cui di riflesso viene perdonato tutto, persino quello che oggettivamente andrebbe quanto meno stigmatizzato. Emblematico, in questo senso, il caso di Raul Dumitras e Martina De Ioannon.